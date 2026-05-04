【横浜ＤｅＮＡ−広島】勝ち越しの左前適時打を放つ横浜ＤｅＮＡ・勝又＝５月４日、横浜神奈川新聞社の横浜ＤｅＮＡ担当記者がＸ（旧ツイッター＝@Kanaloco_bay18）を活用し、ファンと月間ＭＶＰを選ぶ企画で、３・４月のＭＶＰは勝又温史外野手（２５）に決まった。全４２３票のうち約７５％の圧倒的な支持を集めた。勝又は４月だけで３度お立ち台に上がった。１３日広島戦（横浜）は初先発で同点の適時二塁打をマーク。２１