【横浜ＤｅＮＡ−広島】勝ち越しの左前適時打を放つ横浜ＤｅＮＡ・勝又＝５月４日、横浜

神奈川新聞社の横浜ＤｅＮＡ担当記者がＸ（旧ツイッター＝@Kanaloco_bay18）を活用し、ファンと月間ＭＶＰを選ぶ企画で、３・４月のＭＶＰは勝又温史外野手（２５）に決まった。全４２３票のうち約７５％の圧倒的な支持を集めた。

勝又は４月だけで３度お立ち台に上がった。１３日広島戦（横浜）は初先発で同点の適時二塁打をマーク。２１日阪神戦（同）は自身初の３安打４打点とし、２２日同戦（同）は決勝適時打を放った。守備でも再三、投手を救う好プレーを披露。新ガッツマンの呼び声が高い２５歳にブレークの予感が漂う。

１４日ヤクルト戦（松山）で球団２９人目の通算千安打を達成した佐野恵太外野手（３１）が１２％の票を獲得。開幕から１４戦連続安打と好調で、頼もしく打線をけん引した。

５登板全てクオリティースタート（６回以上投げて自責点３以下）を達成し、３勝、防御率２・２５だった東克樹投手（３０）が５％。そのほかの選手は計８％で、２２日阪神戦（横浜）の満塁のピンチでジャンピングキャッチを見せた京田陽太内野手（３２）への称賛の声が上がった。