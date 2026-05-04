林芽亜里 林芽亜里がこのほど、横浜市内で行われた「第4回横浜国際映画祭」レッドカーペットに登場した。映画『Erica -エリカ-』で共演する、望月歩、高尾颯斗（ONE N' ONLY）、藤原樹（THE RAMPAGE）、葉月くれあらと歩いた。美スタイルが際立つ、深いスリットが入ったドレス姿で、声援に手を振るなどして応えた。『Erica -エリカ-』は、東京学⽣映画祭で審査員特別賞を受賞した⾃主映画「連鎖」を原