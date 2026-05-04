食べる前からときめく…！通販大手「フェリシモ」（神戸市中央区）が運営する「フェリシモ チョコレート ミュージアム」（同）は「チョコレートパッケージアウォード2026」の授賞式をこのほど開催。一般の人や専門家の視点で選ばれた優れたパッケージデザインを表彰した。「アウォード」開催は今回が初めて。「チョコレートパッケージアウォード2026」授賞式で（神戸市中央区のフェリシモ本社）同ミュージアムは、約3万点にお