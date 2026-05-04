ドライブ中の急な尿意に襲われた30代会社員のAさんは、すがるような思いでロードサイドのコンビニエンスストアに駆け込みます。店内に入ると、トイレのドアには「ご利用の際はスタッフにお声がけください」「お買い物のお客様専用です」という貼り紙が掲げられていました。【写真】「こっちは客やぞ」と罵倒する利用者コンビニトイレ清掃は1日10回以上しかし、レジは長蛇の列で声をかける余裕はなく、我慢の限界が迫っていたAさ