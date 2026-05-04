1974年までは「白くて小さい」ナンバー。料金所での識別性を高めるため黄色に日常の足、いわゆる「下駄車」として、通勤や買い物で普段使いしている人も多い軽自動車。営業車や配送トラックなどでも多用されています。【4人しか乗れません】これが「軽規格の救急車」です（写真で見る）そんな「軽自動車の証」ともいえるのが黄色いナンバープレートでしょう。しかし、かつては普通車と同じ「白」で、サイズも一回り小さいもの