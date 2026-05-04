吉本新喜劇座員の金原（きんばら）早苗さん（39）が自身のインスタグラムを更新。「自分史上一番」だという鍛え上げた筋肉美を披露しました。【写真】「自分史上一番良い体で」筋肉＆脚線美が際立つ…全身ショット子育てと仕事をこなしながら、ボディメイクを続ける金原さんは4月下旬、「マッスルゲート沖縄大会」に出場するため沖縄を訪問。大会前日には沖縄の海岸で水着での撮影も行いました。金原さんは切り立った岸壁を