◆米大リーグレッドソックス１―３アストロズ＝延長１０回＝（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（２８）が３日（日本時間４日）、敵地・レッドソックス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。５打数１安打２三振で打率は３割２割６分となった。７回１死一塁で迎えた第４打席では打球速度１０７・１マイル（約１７２・４キロ）、飛距離３９８フィート（約１２１・３メ