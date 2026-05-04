◆米大リーグ レッドソックス１―３アストロズ＝延長１０回＝（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（２８）が３日（日本時間４日）、敵地・レッドソックス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。５打数１安打２三振で打率は３割２割６分となった。７回１死一塁で迎えた第４打席では打球速度１０７・１マイル（約１７２・４キロ）、飛距離３９８フィート（約１２１・３メートル）、打球角度２５度と痛烈なバレル（速度、角度から長打につながりやすい打球）を放つが、メジャー３０球団最長タイとなるフェンウェイパーク中堅の最深部４２０フィート（約１２８メートル）の通称「ザ・トライアングル」に阻まれて中飛。１３本塁打でメジャートップのホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）、ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）に並ぶことはできなかった。試合後は、村上の打撃スタイルにエールを送った。

Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔによると、３０球場のうちドジャースタジアムなど１４球場で本塁打となる打球飛距離３９８フィートの当たりは、敵地の最深部で中堅手のグラブの中に収まった。アルバレスは「野球には運、不運は付き物です。チームが最後に勝利を収めたので、帳消しになりました」と振り返った。

３、４月は計３２試合に出場し、打率３割５分６厘、１２本塁打、２７打点、ＯＰＳ（長打率＋出塁率）は驚異の１・１９９を記録した。「いい月だったと思います。いつもはもっと遅い時期に調子が上がってくるタイプですが、開幕からいいスタートを切れたと思います」。２０２１年から４年連続３０本塁打以上を放ったアルバレスも、昨年は右手と左足首の負傷に苦しんだ。今年は開幕からロケットスタートに成功し、「いいキャンプを送ることができましたし、この調子をキープしたいと願っています」と意気込んでいる。

日本から海を渡ったホワイトソックス・村上の存在は、認識しているという。「ボールをものすごく強く打っている印象がありますね」。長打力と同時に打率も残すアルバレスは、ここまでわずか１８三振。５０三振の村上とは異なる打撃スタイルが特徴だが、「でも、彼があのようにホームランを打ち続けていれば、三振の数を気にする人はいないでしょう」と語った。

２０１６年に母国キューバから亡命したアルバレスは、２０１９年６月にメジャー昇格すると、同月は１６試合で７本塁打、２１打点と鮮烈デビュー。月間最優秀新人に選ばれ、同年は満票で新人王を獲得した。

村上は、早くも新人王候補に名前が挙がっているが、海外からのメジャー挑戦で成功の秘けつを問うと「それは分かりません。人それぞれ違うと思います」とアルバレス。「私はキューバを出たので、ここで戦っていくしか他に選択肢はなかったんです。大リーグに到達するまで、一生懸命努力を重ねて仕事を勝ち取りました。そして、今もここでプレーしています。神様のご加護もありました」。１８歳でハイチ経由で米国に渡り、契約金２００万ドル（約３億１５００万円）で海を渡ったアルバレスの言葉からは、大型契約でメジャー移籍するＮＰＢ経由の移籍とは一線を画した思いも伺えた。