毎日忙しく過ごしていると、家事などがおろそかになってしまうことも少なくありません。そんな時に役立つのが「家事代行サービス」です。【漫画】『家政婦のクマさん 第1話』（全編を読む）蟻子さんが「マグコミ」（マッグガーデン）にて連載している『家政婦のクマさん』で描かれる家事代行サービスは少し変わっていて、人ではなく“クマさん”がお手伝いしてくれます。X（旧Twitter）では第3話『限界ワーママが家政婦を呼んだら