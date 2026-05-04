＜メキシコ・リビエラマヤオープン 最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞43位から出た渋野日向子は2バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「74」と落とした。トータル4オーバーは59位タイに後退。開幕前に137位だったポイントランキングも150位へと下がった。〈連続写真〉アドレスは前傾を浅く渋野日向子は安定感を求めてタテ振りスイングに?浮上を目指した最終日、先に来たのは前半16番のダブルボ