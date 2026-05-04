女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・後１０時）が４日、第３話の放送を迎える。黒木演じる主人公・星野茉莉とバディを組む、スナックのママ・月岡あかり役の野呂佳代がコメントを寄せた。放送開始以来、本作は新感覚の“選挙エンターテインメント”として話題を呼んでいる。黒木は、政治家の不正を密告する告発文から全てを失った与党幹事長の娘で秘書役。野呂演じる政治素人の
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