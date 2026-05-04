アメリカ南部ミシシッピ州で4月、スクールバスの運転手が走行中に気を失う様子がカメラに捉えられた。乗っていた生徒がハンドルを取り、ブレーキを踏むなど冷静な対応を行って事故を防いだ。運転手は発作を起こしていたが、乗っていた生徒を含めてけが人はいなかった。事故防いだ生徒の行動ミシシッピ州で4月22日に撮影されたのは、走行中のスクールバスの車内で少年が立ち上がり、慌てた様子で何かを叫ぶ姿だ。このとき、運転手は