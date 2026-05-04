防護具の重要性がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】思わずゾッ…破片がフェイスガードを貫通「備えあれば憂いなし、とはまさに。皆さまもどうかご安全に」と穴の開いたフェイスガードを紹介したのは木工舎hitotoki（三重県松阪市）制作担当で木工作家の田中祐士（たなか・ゆうし）さん（@tanakahome0317）。頑丈そうなフェイスガードに開いた一点の穴…木工の作業中に生じたものだというが、もしフェイスガードを付けずにい