高市首相は、今回の海外訪問2か国目となるオーストラリアに到着しました。4日、アルバニージー首相と会談し、エネルギーの円滑な相互流通へ共同声明をまとめる見通しです。高市首相は3日夜、オーストラリアの首都キャンベラに到着しました。4日、アルバニージー首相との首脳会談を行います。日本にとってオーストラリアは、LNG（＝液化天然ガス）の最大の輸入先です。一方で日本は軽油などの石油製品を輸出していることから、会談