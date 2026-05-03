日本テレビ「金曜ロードショー」の公式Xが3日に更新され、声優・俳優の本名陽子の指摘を受け、謝罪した。【写真】『耳をすませば』本名陽子、金ローSNS情報の間違い指摘・訂正5月1日にスタジオジブリ『耳をすませば』（1995年公開）を放送。「金曜ロードショー」公式Xは「雫役を演じた本名陽子さんは、本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始！その後『ふたりはプリキュア』などでも活躍しています」などと伝えた