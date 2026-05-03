日テレ「金曜ロードショー」SNSが『耳をすませば』雫役・本名陽子に感謝・謝罪 経歴めぐり「違います」指摘を受け
日本テレビ「金曜ロードショー」の公式Xが3日に更新され、声優・俳優の本名陽子の指摘を受け、謝罪した。
【写真】『耳をすませば』本名陽子、金ローSNS情報の間違い指摘・訂正
5月1日にスタジオジブリ『耳をすませば』（1995年公開）を放送。「金曜ロードショー」公式Xは「雫役を演じた本名陽子さんは、本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始！その後『ふたりはプリキュア』などでも活躍しています」などと伝えた。
これに対して、本名が「えっと…すみません。違いますので訂正させてください」とし、「当時、子役としてすでに180本ほど出演しており、劇団の看板子役でした。（日テレさんにもかなり出てますよ）」と説明。
さらに「声優デビューはおもひでぽろぽろで、その後、外画吹き替えも多数やっております。むしろ、この作品のあとは一旦芸能活動をやめており、活動再開は大学卒業後です」と補足していた。
「金曜ロードショー」公式Xは「本名陽子様。ご指摘ありがとうございました。本作以前よりご活躍されていたと言うことが上手くお伝えできず申し訳ございませんでした。今後の放送の際は訂正して投稿させていただきます」とつづった。
【写真】『耳をすませば』本名陽子、金ローSNS情報の間違い指摘・訂正
5月1日にスタジオジブリ『耳をすませば』（1995年公開）を放送。「金曜ロードショー」公式Xは「雫役を演じた本名陽子さんは、本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始！その後『ふたりはプリキュア』などでも活躍しています」などと伝えた。
これに対して、本名が「えっと…すみません。違いますので訂正させてください」とし、「当時、子役としてすでに180本ほど出演しており、劇団の看板子役でした。（日テレさんにもかなり出てますよ）」と説明。
「金曜ロードショー」公式Xは「本名陽子様。ご指摘ありがとうございました。本作以前よりご活躍されていたと言うことが上手くお伝えできず申し訳ございませんでした。今後の放送の際は訂正して投稿させていただきます」とつづった。
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