Dannie Mayが、5月13日に新曲「ネガティヴジャンキー」を配信リリースすることを発表した。本日3日に2年連続となる＜JAPAN JAM 2026＞への出演を果たした彼ら。3rdアルバム『MERAKI』のリード曲「未完成婚姻論」は日本・韓国のSpotifyバイラルチャートで同時にトップ10入り。MVは100万回再生から200万回再生まで僅か12日で到達するヒットを記録中だ。その勢いのまま投下される本作「ネガティヴジャンキー」はDannie May渾身のフェ