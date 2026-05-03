Dannie Mayが、5月13日に新曲「ネガティヴジャンキー」を配信リリースすることを発表した。

本日3日に2年連続となる＜JAPAN JAM 2026＞への出演を果たした彼ら。3rdアルバム『MERAKI』のリード曲「未完成婚姻論」は日本・韓国のSpotifyバイラルチャートで同時にトップ10入り。MVは100万回再生から200万回再生まで僅か12日で到達するヒットを記録中だ。

その勢いのまま投下される本作「ネガティヴジャンキー」はDannie May渾身のフェスチューンとなっている。スカを感じさせるアップテンポなリズムに、きらびやかなブラスが重なり、ライブフロアの高揚感を一気に引き上げる。《数%の胸騒ぎ》という印象的なフレーズから幕を開け、強烈なフックが連鎖する楽曲は聴く者を否応なく巻き込んでいく。

なお＜JAPAN JAM 2026＞ステージ上では、ボーカルのマサが「明日から、渋谷に行くと何かあるかもしれない」という意味深なMCを残し、会場をどよめかせた。詳細は後日続報を予定している。

■配信シングル「ネガティヴジャンキー」

2026年5月13日 (水) リリース

https://Dannie.lnk.to/NegativeJunkie

■＜Dannie May TOUR 2026「YOKAI」＞

10月3日（土）愛知：NAGOYA CLUB QUATTRO

10月4日（日）大阪：BIGCAT

10月9日（金）東京：Zepp DiverCity チケット

Official HP二次先行

2026/4/17(金) 21:00〜2026/5/18(月) 23:59

https://w.pia.jp/t/danniemay-tour26/