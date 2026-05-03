愛知県内の小学生たちが頂点を目指す少年野球大会が5月3日、名古屋で開幕しました。バンテリンドームナゴヤで開幕した「ろうきん杯争奪少年野球愛知県大会」には県内の246の少年野球チームが出場します。開会式にはドラゴンズのマスコットキャラクター・ドアラが登場。「失敗を恐れずに全力でプレーしてください」と松山晋也投手のビデオメッセージも披露されました。去年、現役を引退した