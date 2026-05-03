1920年以来、100年以上の歴史を持ち、日本を代表する総合スーパーとして全国に展開するイトーヨーカドー。【写真】なぜか海外では違和感ゼロ！おしゃれでポップなレギンスです今、SNS上ではイトーヨーカドーのロゴをデザインに用いた衣料が大きな注目を集めている。「外国で着てるとおしゃれに見えるが、実際は、日本でなかなか着る場がないイトーヨーカドーのロゴデザイン。」と自身で着用する姿を紹介したのはジャーナリストの浦