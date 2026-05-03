＜NTTドコモビジネスレディス最終日◇3日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞やはりメルセデス・ランキング上位は伊達ではない。現在3位の〓橋彩華、そしてトップを走る女王・佐久間朱莉が、最終日にしっかりとスコアを伸ばしてきた。【写真】この笑顔、全部持っていく…菅沼菜々の歓喜今季2勝一番乗りの〓橋だが、初日は「74」を叩き、2オーバー・92位タイと出遅れた。「KKT杯バンテリンレディス」で今季2勝目