カルビーは、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」と初めてコラボレーションしたオリジナルパッケージの「ピザポテト」を、4月下旬から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売している。カルビーのピザポテトから「星のカービィ」と初のコラボレーションパッケージが新登場！(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.「ピザポテト」は1992年発売のロングセラー商品で、「星のカービィ」も同じ1992年に誕生。どちらも幅広い世代に