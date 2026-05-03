【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節】(デンカS)新潟 2-1(前半1-0)讃岐<得点者>[新]シマブク・カズヨシ(45分)、笠井佳祐(61分)[讃]オウンゴール(68分)<警告>[讃]田尾佳祐(54分)主審:上原直人