＜NTTドコモビジネスレディス最終日◇3日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の最終ラウンドが終了した。単独トップで出た26歳・菅沼菜々が7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル18アンダーで逃げ切り、ツアー通算4勝目をつかんだ。【写真】この人だかり…菅沼菜々に集まる視線前半2番からの3連続バーディで流れをつかんだ。後続と3打差で折り返すと、サンデーバックナインでも4