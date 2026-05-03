【TEKKEN 8｜州光】 早期アクセス：5月28日開始 一般アクセス：6月2日開始 バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用3D対戦格闘ゲーム「TEKKEN 8（鉄拳8）」におけるシーズン3第一弾追加キャラクター「州光（くにみつ）」のゲームプレイトレーラーを5月3日に公開した。「州光」の