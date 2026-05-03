茉ひる(Mahiru)が、2026年5月2日(土)にZepp New Taipeiにて＜Mahiru ONE MAN LIVE ASIA TOUR 2026-2027 “Auralisia”＞台北公演を開催し、2026年度のアジアツアーをスタートさせた。茉ひるは今年1月にシングル「百日草」でワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビュー。台湾・及び香港のKKBOX(日語新歌榜)ウィークリーチャートでは1位を記録し、本公演はチケット販売開始わずか30分でソールドアウトするなど、もはや茉ひ