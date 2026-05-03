茉ひる(Mahiru)が、2026年5月2日(土)にZepp New Taipeiにて＜Mahiru ONE MAN LIVE ASIA TOUR 2026-2027 “Auralisia”＞台北公演を開催し、2026年度のアジアツアーをスタートさせた。

茉ひるは今年1月にシングル「百日草」でワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビュー。台湾・及び香港のKKBOX(日語新歌榜)ウィークリーチャートでは1位を記録し、本公演はチケット販売開始わずか30分でソールドアウトするなど、もはや茉ひるにとってはホームともいえる台北での開催となった。

約1年ぶりの台北公演となった会場は、自身最大キャパとなるZepp New Taipei。国内外から訪れたファンの熱気で開演前から満ち溢れた会場で公演はスタート。ライブでは、代表曲「fragrance」やメジャー初のシングル「百日草」、そして最新曲の「天気雨」などを含む全23曲をたっぷり披露。

ライブ中盤にはサプライズゲストとして台湾のアーティスト「李芷婷(Nasi)」が登場し、6月24日(水)発売のEP「Cinema」から収録曲「百日草(Remix)」を初披露した。この楽曲は5月8日（金）から先行配信される予定だ。

さらにライブのアンコールでは2027年3月27日(土)、3月28日(日)＜MAHIRU ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei＞2Daysの開催をサプライズ発表し、会場に駆けつけた世界中のファンから大きな歓声が上がり、ライブは幕を閉じた。

■＜MAHIRU ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei＞

2027年3月27日（土）17:00 開場 / 18:00 開演

2027年3月28日（日）14:00 開場 / 15:00 開演

会場：Zepp New Taipei

チケット料金：

1Fスタンディング NT$2,200 / 2F座席Aエリア NT$3,000 / 2F座席Bエリア NT$2,800 / 車椅子席 NT$1,100

チケット販売：

・先行受付：2026年5月11日（月）20:00〜2026年5月13日（水）20:00

・一般発売：2026年5月27日（水）12:00 ※主催者の販売状況により、一般発売を実施しない場合がございます。

主催：大鴻藝術 BIG ART / 大福音樂 HAPPY MUSIC

企画・制作：MYHM ENTERTAINMENT, Co. LTD. ◆ ◆ ◆ ■茉ひるコメント

来年、2027年にも、早くもワンマンライブの開催が初の2DAYSで決定しました！！

これは、これからもっと先、さらなる新しいステージをあなたと共に歩んでいくための大切な二日間です。だから再び、このZepp New Taipeiで。

コンセプトは、バナーをご覧いただきいただくとお分かりかと思いますが！今回行った台北ワンマンライブとは180度変えてパフォーマンスをお届けします。

そして、せっかくの初2DAYSなので、DAY1とDAY2でステージの内容を変えて二日間とも楽しんでいただけるように考えています！

三度目の台北。前回、前々回と、チケット即完でこれなかった方、今度こそは会いたいです！そして、いつも来てくださっている皆さん、ありがとうございます！

また、再開したいです！来年、2027年3月27日、28日。

新しく進化した空間を、またこのZepp New Taipeiで一緒に体感しましょう。

◾️＜Mahiru ONE MAN LIVE ASIA TOUR 2026-2027 “Auralisia”＞

・[台北] 2026年5月2日（土）Zepp New Taipei

・[三重] 2026年6月6日（土）柿安シティホール

・[大阪] 2026年7月26日（日）BANANA HALL

・[愛知] 2026年10月24日（土）NAGOYA JAMMIN

・[東京] 2027年1月23日（土）Spotify O-EAST

チケット詳細：https://x.gd/yC4Nu

◾️メジャー1st EP『Cinema』

2026年6月24日（水）リリース

CD予約：https://mahiru-automobile.lnk.to/Cinema

配信事前予約：https://mahiru-automobile.lnk.to/Cinema_digital CDジャケット写真 配信ジャケット写真 通常盤【CD】 \2,310（税込）

WMS限定盤【CD+ Tシャツ（XLサイズ）】 \4,950（税込）

品番：WPCL-13767（通常盤）／WPCL-60122（WMS限定盤）

価格：税込2,310円（通常盤）／税込4,950円（WMS限定盤） ・収録曲：Major 2nd Single「天気雨」含む全6曲を収録予定。

・通常盤仕様：CD（ジュエルケース）、スペシャル・ブックレット

・スペシャル・ブックレット：歌詞カード＋限定写真フォトブック 20P（予定）

・WMS限定盤Tシャツ：ジャケット写真デザイン（一律XLサイズ）（予定）

※CD収録曲、ジャケット、スペシャル・ブックレットは[通常盤]/[WMS限定盤]共通。 ▼チェーン別購入者先着特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：L判ブロマイド

セブンネットネットショッピング：アクリルクリップバッジ

タワーレコード：アナザージャケットA

WMS・その他応援店：アナザージャケットB

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◾️2ndデジタルシングル「天気雨」

2026年4月8日（水）リリース

配信：https://mahiru-automobile.lnk.to/Sunshower https://www.youtube.com/watch?v=XQuCGsW-NH8