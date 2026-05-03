人気レースクイーンの霧島聖子（34）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。青＆ピンク＆白のミニスカ・コス姿を披露した。「午前中忙しかったー！笑午後からもピットウォークに公式予選、キッズウォークなどなど色々あるのでよろしくお願いします」とつづり、青＆ピンク＆白のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップした。霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリー