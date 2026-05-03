陸上自衛隊第1普通科連隊が?を更新しました。【映像】陸上自衛隊第1普通科連隊のX「4月29日に投稿した4中隊のロゴに関して、この度、国民の皆様から様々なご意見をいただきました。部隊のロゴについては、隊員の士気向上や帰属意識の高揚目的で作成しておりますが、国民の皆様に、より適切に部隊を御理解いただき、親しみをもっていただくといった観点も重視すべきであり、こうした点を総合的に考慮した結果、当該ロゴの使用を中