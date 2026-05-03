愛知県東海市で5月2日、飲酒運転で事故を起こし男性にケガをさせたとして30歳の女が逮捕・送検されました。警察によりますと危険運転致傷の疑いで送検されたのは、東海市の自称会社役員・中村嘉愛容疑者(30)です。中村容疑者は、2日午前1時半ごろ東海市大田町の路上で、飲酒により正常な運転が難しい状態で乗用車を運転し、軽自動車に衝突。運転手の男性(38)に軽いケガをさせた疑いが持たれています。目撃者からの110番通