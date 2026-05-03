楽天グループは、旅行予約サービス「楽天トラベル」で、海外ホテル予約を対象にポイント最大35％還元キャンペーンを5月1日午前10時から15日午後11時59分まで開催している。エントリーのうえ対象期間中に海外ホテルを予約すると、通常ポイントに加えて15％分のポイントを上乗せで還元する。特典ポイントは1会員あたり5,000ポイントが上限。旅行期間は5月2日から12月31日まで。対象ホテルにはポイント20〜25％還元のプランも用意して