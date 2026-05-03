車に乗っていた女性に「車のタイヤがパンクした、お金を貸してほしい」などとウソを言って、この女性から1万円をだまし取った女が、きょう未明詐欺の容疑で逮捕されました。詐欺の容疑で逮捕されたのは、住所・職業不明の47歳の女です。警察によりますと、女は先月下旬、天童市内で、車に乗っていた70代の女性に「車のタイヤがパンクしてレッカーで運ばれた、お金が無いのでホテル代などを貸してほしい」などとウソを言って