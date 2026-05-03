シャンプーやコンディショナーのボトルと言えば、華やかでおしゃれなラベルのものが一般的ですが、そんな常識とは一線を画す、ユニークなラベルがXで話題になっています。その名も「人間洗液ラベル」。まるで魔除けのお札のような、禍々しくも惹きつけられる特徴的なデザインのラベルを手持ちのボトルに貼り付ければ、一瞬で浴室が怪しい空間に早変わり。どことなく災いから身を守ってくれそうな雰囲気も感じられます。【その