¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¾å°Ì8¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤¹¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¥Áー¥à¤ò¾Ò²ð¡£4¥Áー¥àÌÜ¤Ï2Âç²ñ¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎCS¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ ºÇ½ªÀáÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö99.3¡×¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¥êー¥°¥È¥Ã¥×¡£42.5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¥ê&#12540