歴史を変えた「日本のスーパーカー」生誕35周年を祝う新型スポーツカーイタリア・イタルデザインは、2026年4月10日から12日までの3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されたヘリテージカーイベント「オートモビルカウンシル2026」に、新型スポーツカー「NSX トリビュート byイタルデザイン」を出展し、多くの人が足を止めていました。NSX トリビュート byイタルデザインは、初代「NSX」（NA1型）を彷彿とさせるデザインが