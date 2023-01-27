2026年5月2日午後11時すぎ、北海道滝川市緑町にある市道上で男性が倒れているのを通行人が見つけ、警察に110番通報しました。男性は顔面から出血し病院に搬送されましたが、意識はあり命に別条はありません。現場は滝川高校の東側にある住宅街を南北に走る片側1車線の市道で、男性が倒れていたのは北方向の車線でした。男性は自分が倒れていた経緯について記憶がなかったものの、男性が倒れていた周辺に、車両の一部と見られる破片