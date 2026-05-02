札幌・中央警察署は2026年5月2日、札幌市白石区に住む会社員の男（19）をストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。男は4月28日、札幌市白石区にある施設で元交際相手の女性（10代後半）を待ち伏せしたり、SNSの音声通話機能を使って女性に乱暴な言動をするなどして、ストーカー行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、女性は男から「俺が死ぬか、女性の人生をめちゃくちゃにしてやる」など