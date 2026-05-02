U−17女子日本代表は、AFC U17女子アジアカップ 中国2026のグループB開幕節でU−17レバノン女子代表と対戦し、13−0の圧勝で白星スタートを飾った。モロッコで開催される2026 FIFA U-17女子ワールドカップへの出場権を懸けた今大会。2大会ぶり5度目の優勝を目指すリトルなでしこ。白井貞義監督率いるチームは今大会初戦でレバノンと対戦した。地力の差は明らかも、開幕戦特有の硬さも懸念されたが、序盤からゴールラッシュ