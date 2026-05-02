トランプ米大統領は5月1日、フロリダ州パームビーチで行った演説で、米軍がイラン関連のタンカーを拿捕（だほ）したとされる事案について言及しました。トランプ大統領は、米軍がタンカーに乗り込み、積載されていた貨物や原油を接収したと述べ、「非常に儲かるビジネスだ」「我々は海賊のようなものだ」と語りました。米国防総省は4月21日にSNSで、米軍が4月20日に「イラン関連」とされるタンカーに乗り込み、検査を行ったと発表