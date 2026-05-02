◆プロレスリング・ノア「ＳＰＲＩＮＧＭＡＹＨＥＭＲＹＯＧＯＫＵ２０２６」（２日、両国国技館）観客４５３９プロレスリング・ノアは２日、両国国技館で「ＳＰＲＩＮＧＭＡＹＨＥＭＲＹＯＧＯＫＵ２０２６」を開催した。「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也が本格参戦後、初の国技館大会の観客動員数は４５３９人だった。昨年の１０・１１両国大会の３６１７人は上回ったが、１年前の５・３両国大会と