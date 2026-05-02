奈良県を震源とする地震で、震度３の揺れを観測した「徳島市」「美波町」「牟岐町」の地震発生時の映像。気象庁によりますと、5月2日午後6時28分ごろ、奈良県を震源とする最大震度4の地震があり、県内では徳島市や鳴門市などで震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。 ＜徳島県内の揺れ＞震度３徳島市鳴門市小松島市石井町北島町阿南市那賀町牟岐町美波町震度２吉野川市阿