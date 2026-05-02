入学や結婚、長寿のお祝いの贈り物として喜ばれる、バウムクーヘン。これは、木の切り株にある年輪のように幸せを重ねていく……とのことから選ばれています。ある日のティータイム中にバウムクーヘンをいただきながら、ふと思いました。長寿や幸せを重ねるという“年輪”に意味があるとしたら、その年輪の数にも意味があるのではないか、と。さっそく、そのとき食べていたバウムクーヘンの年輪を数えてみました。1、2、3、4