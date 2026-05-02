第４回横浜国際映画祭のレッドカーペットが２日、横浜市内で開催され、正式招待作品「アギト−超能力戦争−」からは要潤、賀集利樹、ゆうちゃみらが登場した。ゆうちゃみはノースリーブからの美腕もまぶしい、エメラルドグリーンのロングドレス姿で、ネイルも同じエメラルドグリーン。「人生初めてのレッドカーペットです。今日がすごく思い出に残ると思います」と感激の面持ちで述べた。要は「（仮面ライダー）アギトが映画