アニメ10周年プロジェクトが進行中の『僕のヒーローアカデミア』、堀越耕平先生描き下ろし漫画アニメ化第2弾が決定。特別短編アニメ「I am a hero too」が制作される。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載された、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 シリーズ世界累計発行部数は1億部を突破する本作は、 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の