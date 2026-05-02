＜第4回横浜国際映画祭オープニングレッドカーペット＞◇2日◇横浜・赤レンガパークコンペティション部門出品作「しびれ」（内山拓也監督、9月25日公開）主演の北村匠海（28）は「コンペティション部門に選んでいただき、光栄でございます。映画祭に呼んでいただくことで、僕らの日々が報われた思いがします」と感謝した。北村が演じた大地の亜樹を演じた宮沢りえ（53）は「とってもお日柄がいい日に、こんなすてきな賞があって、