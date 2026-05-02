ゴールデンウィーク後半に突入しふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュがピークを迎えました。2日昼前、JR新山口駅に到着した新幹線からは大きな荷物を持った人たちがたくさんおりてきました。JR西日本によりますと、山陽新幹線のゴールデンウイーク期間の下りはきょうがピークで終日、ほぼ満席だということです（横浜から）「おじいちゃんの家が（山口に）ある。イチゴ狩りとかおも