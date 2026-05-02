FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETMORE STARらが所属するKAWAII LAB.による主催イベント＜KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER＞が、2026年7月10日（金）・11日（土）の2日間、国立代々木競技場 第一体育館にて開催されることが決定した。さらに、6月21日（日）には沖縄サントリーアリーナにて＜KAWAII LAB. SESSION＞の2年連続開催が決定しているほか、6月27日（土）・28日（日）に長崎スタジアムシティ HAPPIN