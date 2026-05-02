＜KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER＞ 国立代々木競技場 第一体育館にて2DAYS開催
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETMORE STARらが所属するKAWAII LAB.による主催イベント＜KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER＞が、2026年7月10日（金）・11日（土）の2日間、国立代々木競技場 第一体育館にて開催されることが決定した。
さらに、6月21日（日）には沖縄サントリーアリーナにて＜KAWAII LAB. SESSION＞の2年連続開催が決定しているほか、6月27日（土）・28日（日）に長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA、7月5日（日）にゼビオアリーナ仙台にて本イベントが初開催。この夏、KAWAII LAB.が日本各地を熱く盛り上げる。各公演のチケット情報はオフィシャルサイトにて。
また、今年2月に放送されたドキュメンタリー番組『情熱大陸』（MBS毎日放送）のKAWAII LAB.総合プロデューサー 木村ミサ密着回の60分拡大版が、5月2日（土）19時にKAWAII LAB.公式YouTubeチャンネルにて公開されることが決定した。テレビ放送には入りきらなかったKAWAII LAB.プロデュースの裏側を余すことなく収めた、見応えのある内容となっている。
■＜KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER＞
＜KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER Day1＞
日程：2026年7月10日（金）
時間：OPEN 16:00 / START 18:00
会場：東京都 国立代々木競技場 第一体育館
出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH
＜KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER Day2＞
日程：2026年7月11日（土）
時間：OPEN 15:00 / START 17:00
会場：東京都 国立代々木競技場 第一体育館
出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH
チケット情報・詳細はこちら：https://kawaiilab.asobisystem.com/news/detail/78011
■＜KAWAII LAB. SESSION＞
■沖縄公演
『KAWAII LAB. SESSION in OKINAWA 2026』
日程：2026年6月21日（日）
時間：OPEN 14:00 / START 16:00（予定）
会場：沖縄県 沖縄サントリーアリーナ
出演：FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STAR
チケット情報・詳細はこちら：https://okinawa-collection.jp/event_26_kawaiilab/
■長崎公演
『KAWAII LAB. SESSION in NAGASAKI Day1』
日程：2026年6月27日（土）
時間：OPEN 15:30 / START 17:00
会場：長崎県 長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
出演：CANDY TUNE / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. SOUTH
『KAWAII LAB. SESSION in NAGASAKI Day2』
日程：2026年6月28日（日）
時間：OPEN 13:30 / START 15:00
会場：長崎県 長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
出演：CANDY TUNE / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. SOUTH
チケット情報・詳細はこちら：https://kawaiilab.asobisystem.com/news/detail/77768
■仙台公演
『KAWAII LAB. SESSION in SENDAI』
日程：2026年7月5日（日）
時間：OPEN 14:30 / START 16:00
会場：宮城県 ゼビオアリーナ仙台
出演：CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / MORE STAR
チケット情報・詳細はこちら：https://kawaiilab.asobisystem.com/news/detail/77786