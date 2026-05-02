プロ野球のソフトバンクでコーチを務める父を持つ、モデルでタレントの細川愛倫（あいりん）が２日、自身のＳＮＳを更新。この日、東京ドームで行われるプロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との一戦でラウンドガールを務めることを報告した。愛倫は、西武やソフトバンクなどで活躍した細川亨氏の長女。亨氏は現